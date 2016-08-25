Продлен срок регистрации студентов в вузах

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Срок регистрации лиц, прошедших первый этап конкурса на ступень бакалавриата высших учебных заведений Азербайджана, продлен еще на один день.

Как сообщили Report в Госкомиссии по приему студентов, прием документов завершится 26 августа не позднее 17:00.

В ГКПС заявили, что зачисленные на ступень бакалавриата студенты должны пройти регистрацию в вузе, куда поступили, предоставив требуемые документы.

Отметим, что непрохождение регистрации в указанный срок будет означать отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность и приказ о его поступлении не будет отправлен в учебное заведение.