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    Продлен срок регистрации студентов в вузах

    Приказ о зачислении не прошедших регистрацию студентов не будет отправлен в учебное заведение

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Срок регистрации лиц, прошедших первый этап конкурса на ступень бакалавриата высших учебных заведений Азербайджана, продлен еще на один день.

    Как сообщили Report в Госкомиссии по приему студентов, прием документов завершится 26 августа не позднее 17:00.

    В ГКПС заявили, что зачисленные на ступень бакалавриата студенты должны пройти регистрацию в вузе, куда поступили, предоставив требуемые документы.

    Отметим, что непрохождение регистрации в указанный срок будет означать отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность и приказ о его поступлении не будет отправлен в учебное заведение. 

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