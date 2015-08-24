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    Продлен срок регистрации студентов в вузах

    Если регистрация не будет пройдена, то это будет расцениваться как отказ абитуриента от размещения по соответствующей специальности

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Продлено время регистрации студентов, поступивших в первом туре конкурса на степень бакалавра в высших учебных заведениях. Об этом Report сообщили в Государственной комиссия по приему студентов (ГКПС).

    Согласно информации, студенты могут представить свои документы в вузы до 17.00 27 августа. 

    Студенты должны пройти регистрацию, представив документы в образовательное учреждения.

    Как сообщили в ГКПС, в случае если регистрация не будет пройдена в установленный срок, то это будет расцениваться как отказ, и приказ о его приеме не будет направлен в вуз.

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