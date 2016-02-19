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    Продлен срок приема документов в магистратуру

    Первый этап экзамена в магистратуру состоится 6 марта, второй этап - 5 июня

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Продлен срок приема документов в магистратуру.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили на официальном сайте Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС). 

    Согласно информации, срок приема в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) продлен до 12 часов полудня 20 февраля.

    Отметим, что первый этап экзамена в магистратуру состоится 6 марта, второй этап - 5 июня.

    Напомним, что ранее ГКПС объявляла о приеме документов в магистратуру с 1-го по 19-е февраля. 

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