Продлен срок приема документов в магистратуру и резидентуру

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "В высшие учебные заведения подали заявки свыше 22 тыс. абитуриентов, 403 из них уже подтвердили свои заявки".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она сказала, что 10 650 предоставивших документы в магистратуру, 949 - в резидентуру подтвердили свои заявки: "При анализе статистических показателей пришли к выводу, что осталось достаточное количество людей, не подтвердивших свои заявки. По предварительной информации, по магистратуре 2111, по резидентуре 900 человек не подтвердили свои заявки. Поэтому принято решение продлить прием документов по обеим степеням образования до 00:00 28 марта".

М. Аббасзаде добавила, что в дни праздника Новруз также можно подать и подтвердить документы: "В именах и фамилиях некоторых абитуриентов бывают проблемы, они должны обратиться к комиссии по приему документов. В праздничные дни комиссии не будут работать. Но после праздника они будут действовать в течение двух дней и можно будет решить проблемы. Однако прием документов в электронном порядке возможен".

Председатель ГЭЦ отметила, что журнал "Абитуриент" выйдет после того, как министерство образования уточнит условия конкурса.