Продлен срок приема документов для поступления в докторантуру за рубежом

Продлен срок приема документов для поступления в докторантуру за рубежом в рамках государственной программы.

Продлен срок приема документов для поступления в докторантуру за рубежом в рамках государственной программы.

Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.

Срок приема документов для обучения в докторантуре в рамках "Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы" продлен до 23:59 20 апреля.

Список документов , необходимых для подачи заявки, а также подробная информация и ссылка для регистрации доступны по ссылкам.