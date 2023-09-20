Продлен срок приема документов для поступления в докторантуру за рубежом в рамках государственной программы.
Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.
Срок приема документов для обучения в докторантуре в рамках "Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы" продлен до 23:59 20 апреля.
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