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Продлен срок приема документов для поступления в докторантуру за рубежом

Продлен срок приема документов для поступления в докторантуру за рубежом Продлен срок приема документов для поступления в докторантуру за рубежом в рамках государственной программы.
Наука и образование
20 сентября 2023 г. 09:57
Продлен срок приема документов для поступления в докторантуру за рубежом

Продлен срок приема документов для поступления в докторантуру за рубежом в рамках государственной программы.

Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.

Срок приема документов для обучения в докторантуре в рамках "Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы" продлен до 23:59 20 апреля.

Список документов, необходимых для подачи заявки, а также подробная информация и ссылка для регистрации доступны по ссылкам.

Более подробную информацию можно получить в разделе "Часто задаваемые вопросы" или по электронной почте [email protected].

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə doktorantura təhsilinə dair sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb

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