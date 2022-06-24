Продлен срок приема документов для граждан Азербайджана, желающих обучаться за рубежом

Продлено время приема документов для граждан Азербайджана, желающих получить образование за рубежом.
Как передает Report со ссылкой на министерство образования, в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы", утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 3163 от 28 февраля 2022 года, для граждан Азербайджанской Республики, желающих или обучающихся в настоящее время за рубежом в престижных университетах по уровням бакалавриата и магистратуры, объявлена окончательная дата обращения – до 15 июля.
Отметим, что целевым показателем госпрограммы является обеспечение в 2022-2026 годах обучения в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран до 400 человек ежегодно, а в целом до 2 000 граждан Азербайджанской Республики.
В рамках государственной программы не менее 80 процентов мест обучения в зарубежных высших учебных заведениях будут охватывать магистратуру высшего образования.