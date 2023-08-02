Процесс перевода учащихся общеобразовательных школ в Азербайджане начнется 7 августа

7 августа начнется процесс перевода учащихся общеобразовательных школ на 2023-2024 учебный год.

7 августа начнется процесс перевода учащихся общеобразовательных школ на 2023-2024 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве науки и образования Азербайджана, процесс будет реализован через электронную систему sy.edu.az.

Процесс перевода для 2-9 и 11 классов будет активирован 7 августа с 15:00, а для 10 классов с 15:00 14 августа.

Процесс размещения запросов в общеобразовательные учреждения родителями в электронной системе продлится до 18:00 31 августа.

Также родители должны представить документы своих детей в общеобразовательное учреждение, в которое они были переведены, до 15:00 5 сентября.