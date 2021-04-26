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Процедура приема в школу может быть полностью переведена в электронный формат

Процедура приема в школу может быть полностью переведена в электронный формат Думаю, это можно будет сделать в следующем учебном году
Наука и образование
26 апреля 2021 г. 14:58
Процедура приема в школу может быть полностью переведена в электронный формат
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"Все собеседования для приема в первый класс в этом году будут проходить в онлайн-форме".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель заведующего отделом организации и управления общим образованием Министерства образования Азербайджана Орхан Аббасов на онлайн-брифинге в связи с приемом детей в первый класс.

По его словам, это также делается для того, чтобы позаботиться о здоровье работников образования.

О.Аббасов отметил, что ведется работа над тем, чтобы все процедуры, связанные с приемом в школу, были полностью электронными: "Думаю, это можно будет сделать в следующем учебном году".

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Версия на азербайджанском языке Məktəbə qəbul proseduru tam elektronlaşdırıla bilər

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