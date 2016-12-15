Приватизация детсадов в Азербайджане не будет разрешена

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию во втором чтении обсудили законопроект "О дошкольном образовании".

Как сообщает Report, выступивший председатель комитета Иса Габиббейли заявил об усовершенствовании законопроекта.

Он отметил, что при обсуждении законопроекта в первом чтении, как на пленарном заседании парламента, так и в заключении экспертов и социальном медиа, было однозначно отказано в приватизации дошкольных учреждений: "Однако в выдвинутом министерством образования пункте отразились мысли, близкие к приватизации. Так, в поступившем к нам из министерства образования отзыве отмечается, что дошкольные учреждения могут быть переданы юридическим и физическим лицам в самоуправление с условием сохранения профиля. Естественно, это является не приватизацией, а дополнительной возможностью для развития данной области".