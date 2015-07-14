Началась выдача пропускных экзаменационных листов абитуриентам по II и III группам специальностей

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) приступила к выдаче пропускных экзаменационных листов абитуриентам, которые примут участие на экзамене по II и III группам специальностей на уровне бакалавриата вузов на 2014-2015 учебный год.

Об этом Report сообщили в ГКПС.

Абитуриенты должны распечатать пропускные листы на сайте ГКПС. В случае отсутствия пропускного листа, абитуриенты к экзамену допущены не будут.

Напомним, что вступительные экзамены по II и III группам специальностей пройдут 25 июля.

В ГКПС отметили, что в случае, если абитуриент забыл рабочий номер или шифр, он может получить их повторно. Для этого при приобретении платежной карты с используемого телефонного номера необходимо отправить короткое сообщение с цифрой 2 на номер 7745. В случае, если после ввода рабочего номера, шифра и кода, пропускной лист не появится на экране, необходимо либо сменить браузер (в основном рекомендуются браузеры "Internet Explorer" или же "Mozilla Firefox"), либо распечатать его на другом компьютере.