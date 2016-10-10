Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Приступили к собеседованию по пилотному проекту "Друг школьника" ("Məktəblinin dostu").

Как сообщили Report в министерстве образования, в связи с этим в Бакинском центре ASAN xidmət №3 прошла встреча.

На встрече присутствовали народные депутаты, эксперты образования, руководители НПО, представители СМИ.

Выступившие коснулись значения проекта в усовершенствовании управления образованием, роли родителей в жизни общеобразовательных учебных заведений.

Проект, осуществляемый минобразования и ASAN xidmət, преследует цель создать безопасную атмосферу для педагогов и учеников, оказать первую медицинскую и психологическую помощь, проводить просветительскую работу с родителями, учащимися, коллективом, руководством учебных заведений пр.

Тестовый экзамен прошел 2 октября. Участникам пришлось ответить на 50 вопросов по истории Азербайджана, географии, культуре, логике.

Отличившиеся кандидаты будут избраны "Другом школьника". Успешно завершившие проект кандидаты будут привлечены к учениям.

На первом этапе проект будет осуществлен в 30-ти учебных заведениях Баку. В дальнейшем планируется расширить рамки проекта.