В Баку приступили к реализации учебной программы для педагогов дошкольных подготовительных групп

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ При финансовой и методической поддержке ЮНИСЕФ, в Институте профессионального развития работников образования приступили к реализации программы "Подготовка инструкторов" ("Təlimçi hazırlığı") для информирования педагогов, которые будут преподавать в дошкольных подготовительных группах общеобразовательных школ.

Как сообщили в министерстве образования, осуществляемые по приказу министра образования Микаила Джаббарова занятия проводятся экспертами по дошкольному образованию и профессиональным психологом. Тренинги продлятся 6 дней на основе программы в 36 академических часов. Здесь предусмотрено участие отобранных по стране 150-ти педагогов с высшим образованием.

После анализа обращений около 500 желающих участвовать в тренингах педагогов, 200 человек были приглашены на собеседование. 90 из них уже получили положительный отзыв комиссии и с 25 августа присоединятся к тренингам.

Собеседование по отбору участников программы "Подготовка инструкторов" продолжается. На следующей неделе к тренингам планируется подключить новые группы в составе 60-ти педагогов. Успешно завершившим программу выпускникам выдадут сертификаты и привлекут к инструктажу педагогов, которые будут работать в дошкольных подготовительных группах общеобразовательных школ.