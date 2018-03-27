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    Приступили к распечатке пропускных экзаменационных листов для I этапа вступительного экзамена в резидентуру

    © Report

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Приступили к распечатке пропускных экзаменационных листов кандидатов, которые примут участие на I этапе вступительного экзамена в резидентуру.

    Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, I этап вступительного экзамена в резидентуру пройдет 1 апреля.

    Для распечатки пропускного листа следует воспользоваться линком https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_...

    Отметим, что для участия на экзамене кандидаты должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и пропускной экзаменационный лист.

    При отсутствии одного из указанных документов, или при наличии несоответствия между документами, кандидат к экзамену допущен не будет.

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