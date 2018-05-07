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    Приступили к программному отбору для участия на II этапе вступительных экзаменов в магистратуру

    © Report

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Приступили к программному отбору для участия на II этапе вступительных экзаменов в магистратуру. 

    Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, до 17 мая бакалавры должны выбрать и подтвердить в своих электронных заявлениях вступительную программу в соответствии со специальностью, полученной в бакалавриате. 

    Бакалавры, прошедшие проведенный 25 февраля конкурс в магистратуру азербайджанских вузов и НАНА, должны принять участие в программном отборе для допуска во второй этап экзамена. 

    Для этого бакалавры должны перечислить требуемую сумму на счет личного кабинета и подтвердить до 17 мая через собственное электронное заявление программу приема в соответствии со своей специальностью. 

    В противном случае, их не допустят к предстоящему 3 июня второму этапу экзамена. 

    Напомним, что во втором этапе экзамена бакалаврам придется ответить на 50 тестовых вопросов по специальности. Для ответа на вопросы им будет предоставлено 1 час 30 минут. 

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