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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Приступили к программному отбору для участия на II этапе вступительных экзаменов в магистратуру.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, до 17 мая бакалавры должны выбрать и подтвердить в своих электронных заявлениях вступительную программу в соответствии со специальностью, полученной в бакалавриате.

Бакалавры, прошедшие проведенный 25 февраля конкурс в магистратуру азербайджанских вузов и НАНА, должны принять участие в программном отборе для допуска во второй этап экзамена.

Для этого бакалавры должны перечислить требуемую сумму на счет личного кабинета и подтвердить до 17 мая через собственное электронное заявление программу приема в соответствии со своей специальностью.

В противном случае, их не допустят к предстоящему 3 июня второму этапу экзамена.

Напомним, что во втором этапе экзамена бакалаврам придется ответить на 50 тестовых вопросов по специальности. Для ответа на вопросы им будет предоставлено 1 час 30 минут.