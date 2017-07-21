Приступил к работе "Call-центр" ГЭЦ

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Приступил к работе "Call-центр" Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Как сообщили Report в ГЭЦ, посредством "Call-центра" граждане могут задать интересующие их вопросы о правилах приема в высшие и средние учебные заведения, условиях конкурсов, датах экзаменов и пр., выдвигать предложения по деятельности центра.

С городского номера для звонка в "Call-центр" можно бесплатно набрать номер "1653", а с мобильного номера звонок будет платным.

"Call-центр" доступен в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).