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    Министерство образования запускает собственное интернет-телевидение

    Для работы на Təhsil TV будут приглашены и студенты факультета журналистики

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "В министерство образования создана новая студия, которую планируется сдать на днях. Надеемся, что деятельность студии положительно скажется на развитии как образования, так и медиа".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель заведующего информационным отделом министерства образования Джасарет Валехов на прошедшей в Университете Азербайджан практической конференции на тему "Диалог медиа и образования: развитие профессионализма". Проходящая по инициативе министерства образования конференция была посвящена пропаганде I Европейских игр "Баку-2015".

    По его словам, новая студия министерства предусмотрена для интернет-телевидения "Təhsil TV". Здесь будут подготавливаться передачи и информационные программы, связанные с образованием".

    По словам Д.Валехова, со следующего учебного года на "Təhsil TV" будут приглашены и студенты факультета журналистики.

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