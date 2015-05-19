Министерство образования запускает собственное интернет-телевидение

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "В министерство образования создана новая студия, которую планируется сдать на днях. Надеемся, что деятельность студии положительно скажется на развитии как образования, так и медиа".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель заведующего информационным отделом министерства образования Джасарет Валехов на прошедшей в Университете Азербайджан практической конференции на тему "Диалог медиа и образования: развитие профессионализма". Проходящая по инициативе министерства образования конференция была посвящена пропаганде I Европейских игр "Баку-2015".

По его словам, новая студия министерства предусмотрена для интернет-телевидения "Təhsil TV". Здесь будут подготавливаться передачи и информационные программы, связанные с образованием".

По словам Д.Валехова, со следующего учебного года на "Təhsil TV" будут приглашены и студенты факультета журналистики.