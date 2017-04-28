Приостановлен набор по педагогическим специальностям в Бакинский инженерный университет, создано 13 новых специальностей

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ “Приостановлен набор по педагогическим специальностям в Бакинский инженерный университет”.

Как сообщает Report, об этом сказал ректор БИУ Хавар Мамедов.

Ректор отметил, что сейчас в университете по данным специальностям получает образование достаточное количество студентов, до окончания срока их обучения набор по этим специальностям проводиться не будет.

Ректор отметил, что в новом учебном году университет будет проводить набор в основном по инженерным специальностям: "Мы будет проводить набор по технологической сфере и новым специальностям, в которых имеется большая потребность в промышленных учреждениях. Таких специальностей 13. В первую очередь сюда внесены логистика и инженерия транспортных технологий. Сейчас это очень важная сфера для Азербайджана. В то же время мы планируем открыть новые специальности строительного профиля. Сюда входят архитектурно-строительная инженерия, механика, машинная инженерия, автоматизация производственных процессов, промышленная и экологическая инженерия".

Х.Мамедов выделил, что экономический профиль университета продолжит набор по 6 специальностям: "Есть педагогические специальности, куда набор с этого года приостановлен. Однако преподавательский состав, не имеющий экономического профиля, еще 4 года продолжит сотрудничать с нами. Потому что в нашем университете обучение длится 4 года, обучение англоязычного профиля – 5 лет. Естественно, в будущем на специальности по инженерии мы воспользуемся знаниями учителей, говорящих на иностранных языках".

По его словам, с министерством образования ведутся переговоры для привлечения кадров, необходимых для преподавания по новым специальностям: "Мы воспользуемся знаниями вернувшихся после обучения за границей молодых специалистов, а также учителей других вузов. Первое время, возможно, учителя будут читать лекции на основе замены или почасовым способом расчета".