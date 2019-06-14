В Азербайджане приняты на работу 8 553 учителей, назначены 300 новых директоров школ

На основе нового конкурсного механизма в 2018-2019 учебном году в 300 школ назначены новые директора. За последние 5 лет данный показатель составил 900.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Работы по усовершенствованию системы назначения руководителей школ продолжается.

В министерстве заявили, что в целом, по бессрочному контракту в школы принято 4 053, по срочному контракту 4 500 педагогов, что является самым высоким показателем с точки зрения 100 процентного замещения вакансий за последние годы.

По сравнению с предыдущими годами, в 2018 году число участников конкурса увеличилось в более чем 3 раза, а статистика обратившихся превысила 51 000.

В целом за последние 5 лет педагогический состав школ с точки зрения качества намного улучшился, было принято на работу свыше 20 000 молодых учителей.