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В Азербайджане приняты на работу 8 553 учителей, назначены 300 новых директоров школ

Приняты на работу 8 553 учителей, назначены 300 новых директоров школ

На основе нового конкурсного механизма в 2018-2019 учебном году в 300 школ назначены новые директора. За последние 5 лет данный показатель составил 900.  

Об этом Report сообщили в Министерстве образования Азербайджана. 

Работы по усовершенствованию системы назначения руководителей школ продолжается. 

В министерстве заявили, что в целом, по бессрочному контракту в школы принято 4 053, по срочному контракту 4 500 педагогов, что является самым высоким показателем с точки зрения 100 процентного замещения вакансий за последние годы. 

По сравнению с предыдущими годами, в 2018 году число участников конкурса увеличилось в более чем 3 раза, а статистика обратившихся превысила 51 000. 

В целом за последние 5 лет педагогический состав школ с точки зрения качества намного улучшился, было принято на работу свыше 20 000 молодых учителей. 

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