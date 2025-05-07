Принцесса Марокко посетила образовательный комплекс №132-134

Принцесса Марокко посетила образовательный комплекс №132-134

Президент Фонда охраны культурного наследия Рабата, принцесса Марокко Лалла Хасна в рамках рабочего визита в Азербайджан посетила образовательный комплекс №132-134.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, руководитель департамента международных отношений Фонда Гейдара Алиева, депутат Солтан Мамедов, другие официальные лица и коллектив школы.

Мероприятие завершилось выставкой рисунков, подготовленных учащимися и посвященных выдающимся памятникам городов Рабат и Баку, музыкальной концертной программой и фотографированием на память.