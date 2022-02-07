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Прием заявок на образовательные кредиты на весенний семестр начнется 16 февраля

Прием заявок на образовательные кредиты на весенний семестр начнется 16 февраля В Азербайджане прием заявок на образовательные кредиты на первый семестр учебного года закончится 15 февраля.
Наука и образование
7 февраля 2022 г. 12:51
Прием заявок на образовательные кредиты на весенний семестр начнется 16 февраля

В Азербайджане прием заявок на образовательные кредиты на первый семестр учебного года закончится 15 февраля.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Фонда студенческих образовательных кредитов Араз Пашаев.

"С 16 февраля начнется прием заявок на образовательные кредиты на весенний семестр", - сказал А.Пашаев.

По его словам, у студентов, набравших меньше 71 балла, есть возможность повысить свою успеваемость до следующего семестра, чтобы получить право на кредит.

Отметим, что прием заявок на получение кредитов начался 25 ноября прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Yaz semestri üzrə təhsil krediti üçün müraciət tarixi açıqlanıb

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