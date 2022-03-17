Прием заявлений в вузы и колледжи завершается сегодня

Сегодня завершается прием заявлений на зачисление студентов в высшие и средние специальные учебные заведения.
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, на данный момент свои заявления подтвердили 90 810 абитуриентов.
В процессе участвуют выпускники как нынешнего, так и прошлых лет. Информацию о регистрации для поступления в группы специальностей, а также в средние специальные учебные заведения можно узнать в режиме реального времени
После создания "Личного кабинета" на сайте
Большинство заявителей могут утвердить свои заявления самостоятельно. Однако, в случае если в системе нет достаточных сведений об абитуриенте, тогда ему необходимо подтвердить заявление в комиссии, лично представив необходимые документы в соответствующую комиссию до 17:00. Со списком комиссий по приему документов можно ознакомиться