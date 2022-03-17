Прием заявлений в вузы и колледжи завершается сегодня

Сегодня завершается прием заявлений на зачисление студентов в высшие и средние специальные учебные заведения.

Сегодня завершается прием заявлений на зачисление студентов в высшие и средние специальные учебные заведения.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, на данный момент свои заявления подтвердили 90 810 абитуриентов.

В процессе участвуют выпускники как нынешнего, так и прошлых лет. Информацию о регистрации для поступления в группы специальностей, а также в средние специальные учебные заведения можно узнать в режиме реального времени в разделе статистики на сайте ГЭЦ.

После создания "Личного кабинета" на сайте ekabinet.dim.gov.az , абитуриентам необходимо выполнить вход на соответствующую страницу Государственного экзаменационного центра ( eservices.dim.gov.az/erizebak/erize ), используя имя пользователя и пароль от личного кабинета, заполнить и утвердить форму "Электронного заявления абитуриента".