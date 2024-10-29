О нас

Прием учащихся в учреждения внешкольного образования переводится в электронный формат

Прием учащихся в учреждения внешкольного образования переводится в электронный формат Прием учащихся в учреждения внешкольного образования переводится в электронный формат.
Наука и образование
29 октября 2024 г. 13:06
Прием учащихся в учреждения внешкольного образования переводится в электронный формат

Прием учащихся в учреждения внешкольного образования переводится в электронный формат.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багиров на отчетном брифинге.

По его словам, для обеспечения оперативности, доступности и прозрачности процесса в электронном приеме планируется участие 20 пилотных учреждений.

"Регистрация будет осуществляться через веб-страницу portal.edu.az. Родители смогут воспользоваться данной услугой через личный кабинет без посещения образовательных учреждений. Для этой цели усовершенствованная база mk.edu.az предоставляется в пользование 145 учреждений. Данные детей, подающих заявление на прием, будут автоматически вноситься посредством системы mk.edu.az", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinə şagirdlərin qəbulu elektronlaşdırılır

Другие новости из категории

Названо количество школ и детсадов на освобожденных территориях Азербайджана
Названо количество школ и детсадов на освобожденных территориях Азербайджана
29 октября 2024 г. 13:42
Госагентство выявило факты несоответствия квалификации около 5 тыс. воспитателей детских садов
Госагентство выявило факты несоответствия квалификации около 5 тыс. воспитателей детских садов
29 октября 2024 г. 13:22
В этом году в Азербайджане более 300 тыс. учащихся 4 и 6 классов привлечены к мониторингу
В этом году в Азербайджане более 300 тыс. учащихся 4 и 6 классов привлечены к мониторингу
29 октября 2024 г. 13:22
Эшги Багиров: На текущий учебный год по заказу представлено 7 млн 150 тыс. учебников
Эшги Багиров: На текущий учебный год по заказу представлено 7 млн 150 тыс. учебников
29 октября 2024 г. 13:17
До конца года в 450 детских садах будет проведен мониторинг пищевой безопасности
До конца года в 450 детских садах будет проведен мониторинг пищевой безопасности
29 октября 2024 г. 13:12
Названа дата начала электронного перевода учащихся в Азербайджане
Названа дата начала электронного перевода учащихся в Азербайджане
29 октября 2024 г. 13:12
Госагентство усилило контроль в учреждениях внешкольного образования
Госагентство усилило контроль в учреждениях внешкольного образования
29 октября 2024 г. 13:11
Госагентство: В 2023-2024 годах построено и введено в эксплуатацию 14 новых детсадов
Госагентство: В 2023-2024 годах построено и введено в эксплуатацию 14 новых детсадов
29 октября 2024 г. 13:10
Госагентство провело проверки в 345 объектах образования
Госагентство провело проверки в 345 объектах образования
29 октября 2024 г. 12:53
Ученые выяснили, как лишние предметы в поле зрения влияют на мозг
Ученые выяснили, как лишние предметы в поле зрения влияют на мозг
28 октября 2024 г. 01:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi