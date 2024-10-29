Прием учащихся в учреждения внешкольного образования переводится в электронный формат

Прием учащихся в учреждения внешкольного образования переводится в электронный формат.

Прием учащихся в учреждения внешкольного образования переводится в электронный формат.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багиров на отчетном брифинге.

По его словам, для обеспечения оперативности, доступности и прозрачности процесса в электронном приеме планируется участие 20 пилотных учреждений.

"Регистрация будет осуществляться через веб-страницу portal.edu.az. Родители смогут воспользоваться данной услугой через личный кабинет без посещения образовательных учреждений. Для этой цели усовершенствованная база mk.edu.az предоставляется в пользование 145 учреждений. Данные детей, подающих заявление на прием, будут автоматически вноситься посредством системы mk.edu.az", - отметил он.