Прием новой группы студентов SPM в Бакинскую Высшую школу нефти

В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) начинает учебу группа "M6" студентов Школы управления проектами (SPM –School of Project Management) – совместного проекта БВШН, компании BP, компании TwentyEighty Strategy Execution (Великобритания) и Университета Джорджа Вашингтона (США).

Как сообщили Report в БВШН, выступая на встрече со студентами, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов сообщил, что это уже восьмая группа слушателей, принятых в Школу управления проектами при вузе, и шестая группа, занятия в которой ведут азербайджанские преподаватели, обладающими экспертными знаниями и большим опытом в области разработки, управления и реализации проектов. Он пожелал им успехов в учебе и приобретении новых знаний и навыков, необходимых современному менеджеру.

Студентами группы "M6" стали ведущие специалисты, руководители подразделений и ответственные сотрудники ряда крупных азербайджанских и зарубежных компаний и организаций, в числе которых – BP, SOCAR, компания R.I.S.K., Государственная миграционная служба Азербайджана, Бакинский международный морской торговый порт, ООО "StarCP", ЗАО "Южный газовый коридор", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, ПО "Азерхимия" и компания "ASGroup Investment".

Учебная программа Школы управления проектами разработана с целью подготовки национальных кадров в области управления проектами в соответствии с международными стандартами. Она включает, среди других, такие предметы, как "Руководство проектом, управление и коммуникации", "Управление рисками", "Управление проектами: применение на практике", "Составление графика работ и контроль затрат", "Навыки ведения переговоров", и "Качество для менеджеров проекта". После успешного окончания курса выпускникам SPM вручаются сертификаты магистров Университета Джорджа Вашингтона.