Прием новой группы студентов SPM в Бакинской Высшей Школе Нефти

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась церемония приема на учебу по программе магистратуры Университета Джорджа Вашингтона (США) новой группы студентов Школы управления проектами (SPM –School of Project Management) – группы "М3". SPM является проектом, который совместно осуществляется Высшей школой и британской компанией Twenty Eighty Strategy Execution (STRATEX).

Как сообщает Report, выступивший на прошедшей в кампусе вуза церемонии ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что "M3" – это уже пятая группа слушателей, принимаемых в Школу управления проектами. Он сообщил, что в прошлом месяце прошла торжественная церемония вручения сертификатов магистров по управлению проектами Университета Джорджа Вашингтона первым двум группам выпускников SPM, успешно завершившим учебу.

"Уверен, что приобретение теоретических знаний и практических навыков по управлению проектами станет полезным для вас как менеджеров не только при ведении бизнеса, но и в повседневной жизни", – отметил ректор.

После того как слушатели кратко представили себя, Эльмар Гасымов побеседовал с каждым из них и пожелал им успехов в учебе. В состав новой группы вошли 25 студентов – руководящих сотрудников ведущих компаний и организаций, в том числе SOCAR, BP, ПО "Азеригаз", ОАО "Азерсу", ПО "Азнефть", Expro Eurasia, ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство", Azer Türk Bank и SOCAR AQŞ.

Курс обучения в SPM представляет уникальную программу подготовки национальных кадров в области управления проектами в соответствии с международными стандартами с целью удовлетворения потребностей в таких специалистахв стране. В ходе учебы слушатели Школы изучают, среди других, такие предметы, как "Руководство проектом, управлениеи коммуникации", "Управление рисками", "Управление проектами: применение на практике", "Составление графика работ и контроль затрат", "Навыки ведения переговоров" и "Качество для менеджеров проекта". После успешного окончания курса выпускникам SPM вручаются сертификаты магистров Университета Джорджа Вашингтона.