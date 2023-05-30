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Прием документов в рамках конкурса по приему на работу учителей завершен

Прием документов в рамках конкурса по приему на работу учителей завершен Завершился этап электронного приема документов в рамках конкурса по приему на работу учителей. Об этом Report сообщили в Институте образования. Этап приема электронных документов охватил 22-30 мая. В этот период кандидатам была предоставлена ​​возмо
Наука и образование
30 мая 2023 г. 11:50
Прием документов в рамках конкурса по приему на работу учителей завершен

Завершился этап электронного приема документов в рамках конкурса по приему на работу учителей.

Об этом Report сообщили в Институте образования.

Этап приема электронных документов охватил 22-30 мая. В этот период кандидатам была предоставлена ​​возможность подать заявку на участие в конкурсе посредством сайта mig.edu.az. В настоящее время начат процесс обработки электронных заявлений кандидатов, прошедших регистрацию.

Как и в предыдущие годы, конкурс на набор учителей в текущем году будет включать в себя проверку электронных заявлений, экзамен, отбор вакансий и этап собеседования.

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