Прием документов в рамках конкурса по приему на работу учителей завершен

Завершился этап электронного приема документов в рамках конкурса по приему на работу учителей.
Об этом Report сообщили в Институте образования.
Этап приема электронных документов охватил 22-30 мая. В этот период кандидатам была предоставлена возможность подать заявку на участие в конкурсе посредством сайта mig.edu.az. В настоящее время начат процесс обработки электронных заявлений кандидатов, прошедших регистрацию.
Как и в предыдущие годы, конкурс на набор учителей в текущем году будет включать в себя проверку электронных заявлений, экзамен, отбор вакансий и этап собеседования.
Прием документов в рамках конкурса по приему на работу учителей завершенПрием документов в рамках конкурса по приему на работу учителей завершен Завершился этап электронного приема документов в рамках конкурса по приему на работу учителей. Об этом Report сообщили в Институте образования. Этап приема электронных документов охватил 22-30 мая. В этот период кандидатам была предоставлена возмо
Наука и образование
30 мая 2023 г. 11:50
https://static.report.az/photo/e079a029-7f37-3be5-90f0-daf96e512a5f.jpg
Завершился этап электронного приема документов в рамках конкурса по приему на работу учителей.
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