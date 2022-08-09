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Прием документов для устройства на работу в детские сады завершен

Прием документов для устройства на работу в детские сады завершен Завершился этап приема электронных документов конкурса по набору учителей-воспитателей в дошкольные образовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.
Наука и образование
9 августа 2022 г. 11:49
Прием документов для устройства на работу в детские сады завершен

Завершился этап приема электронных документов конкурса по набору учителей-воспитателей в дошкольные образовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, зарегистрировались до 11:00 на сайте www.miq.edu.az.

В конкурсе по приему на работу учителей-воспитателей приняли участие граждане Азербайджана, окончившие средние специальные и высшие учебные заведения по дошкольному образованию, получившие государственный документ об образовании или документ о высшем образовании за рубежом, и лица, которым предоставлено постоянное место жительства в Азербайджане.

Отметим, что конкурс состоит из этапов проверки электронных заявок, тестирования и собеседования.

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