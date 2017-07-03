Утверждены правила перевода, приема детей в группы дошкольной подготовки

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ об утверждении "Правил приема, размещения детей в группы дошкольной подготовки в государственных общеобразовательных школах и комплектации групп".

Как сообщает Report, согласно приказу, утверждены "Правила приема, размещения детей в группы дошкольной подготовки в государственных общеобразовательных школах и комплектации групп".

Контроль за исполнением приказа поручен замминистра Джейхуну Байрамову.

Отметим, что в организуемые в школах группы дошкольной подготовки принимаются проживающие на близлежащей территории дети, которым в этом году исполнилось 5 лет.

В случае, если в школах по месту жительства не будут организованы группы дошкольной подготовки, дети могут быть приняты в группы дошкольной подготовки в других школах.

В группы дошкольной подготовки в школах для вынужденных переселенцев принимаются лишь дети из семей вынужденных переселенцев.

Прием документов в группы дошкольной подготовки производится ежегодно с 15-го августа по конец сентября.

Для этого требуются нижеследующие документы: заявление на имя директора школы, обменная карта ребенка, свидетельство о рождении, 2 фотографии 3x4.

Как правило, занятия в группах дошкольной подготовки проводятся опытными педагогами со стажем работы и учителями, которые в этот год ведут IV классы, а в следующем учебном году будут работать с первоклашками.

Перевод детей, обучающихся в группах дошкольной подготовки, производится в соответствии с пунктом 3.1 "Правил приема и размещения детей (учащихся) в общеобразовательные школы", утвержденных решением 1/3 от 6 ноября 2014 года Коллегии министерства образования.

Сокращение числа детей в группах в связи с производимым в течение учебного года переводом не влияет на продолжение деятельности группы дошкольной подготовки.