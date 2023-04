Miniboss Business School Baku организовал Startup Forum 2023

17:47 При организации Miniboss Business School Baku проведен Startup Forum 2023 по предпринимательству среди детей и подростков 6-17 лет.

Как сообщает Report , в рамках мероприятия 14 команд представили известным предпринимателям и инвесторам местного бизнес-сообщества свои бизнес-проекты в различных областях.

Основатель Miniboss Business School Baku Нармина Гасанова сообщила, что на прошедшем сегодня форуме 14 команд представили свои проекты жюри: "Проводимый сегодня стартап-форум - это платформа, которая помогает детям и подросткам раскрыть свои таланты. Каждый год ученики бизнес-школы представляют свои проекты жюри и получают гранты. На выделенные суммы команды реализуют представленные ими проекты. На национальном чемпионате, который состоится 15 июля, команды снова предстанут перед судьями с уже готовым продуктом.

Хочу отметить, что в прошлом году минимальная сумма грантов, выделенных на проекты, составляла 400 манатов, а максимальная – 5 тысяч манатов".

Директор Miniboss Business School Baku Алина Халилова отметила, что дети и подростки ежегодно участвуют в форуме с большим интересом: "Каждая из 14 команд, участвующих в форуме, представит различные социально ориентированные проекты. У нас будут интересные проекты, охватывающие альтернативную энергетику, пищевой сектор, текстиль, ИКТ и другие области. Желаем успехов всем командам".

В состав жюри форума вошли заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBİA) Руфат Атакишиев, директор Европейско-азербайджанской школы Франческо Банчини, директор по Азербайджану British Council Наргиз Гаджиева, основатель организации "Объединенная помощь Азербайджану" (UAFA) Гвен Берчелл, руководитель Бакинского международного образовательного центра (NCUK) Басти Агарзаева, программный руководитель по инновациям в PASHA Holding Фаррух Алиев выслушали информацию о проектах и задали ребятам вопросы о стартапах.

Стартап-проекты, представленные командами Screenish, VIP Puzzle, Scenty sport, Dulce Date Bar, Econotes, Challenger, Optimal Water Generator, Yummy Gummy, WoodMood, BeSafe, Box from my land, Infanimals, были оценены жюри, и командам были выделены соответствующие гранты на реализацию своих проектов.

Минимальная сумма гранта составляет 210 долларов США (357 манатов), максимальная - 2 010 манатов.

Жюри выделило командам следующие гранты:

"Screenish" - 1 000 манатов

"VIP Puzzle" - 1 300 манатов

"Scenty sport" - 600 манатов

"New energy generator" - 500 манатов

"Dulce Date Bar" - 500 манатов

"Econotes" - 1 000 манатов

"Challenger" - 1 400 манатов

"Yummy Gummy" - 2 000 манатов

"WoodMood" - 2 000 манатов

"BeSafe" - 2 000 манатов

"Box from my land" - 2 010 манатов

"Infanimals" - 1 800 манатов

"Smart Robot Cyclist" - 210 долларов

"Drewdrops" - 450 долларов.

В завершение мероприятия командам были вручены гранты на их проекты.

Отметим, что в этом году стартап-проекты, помимо учащихся Miniboss Business School Baku, представили команды из других средних общеобразовательных учреждений страны. Помимо бизнес-ориентированных стартапов, в этом году молодые предприниматели представили и проекты социальной направленности. Стартапы, представленные в сфере продуктов питания, экологии, альтернативной энергетики, IT и многих других направлений, были встречены участниками мероприятия с большим интересом.

Miniboss Business School Baku - единственная школа на мировом рынке, использующая инновационные бизнес-методологии, представлена 70 филиалами в 27 странах мира. На основе своей уникальной методики школа создает широкие возможности для полного раскрытия предпринимательского потенциала и выявления лидерских качеств детей в возрасте 6-17 лет. Miniboss Business School, являющийся международной образовательной сетью, ежегодно организует Startup Forum, национальные и мировые чемпионаты среди детей и подростков 6-17 лет по предпринимательству.

Напомним, что в этом году чемпионат мира пройдет в шотландском городе Глазго с 16 по 20 июля.