При Итальянско-азербайджанском университете будут функционировать два института

При Итальянско-азербайджанском университете будут функционировать два института.

При Итальянско-азербайджанском университете будут функционировать два института.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на церемонии обмена документами, подписанными в связи с созданием Итальянско-азербайджанского университета в Риме.

"Очень рад, что первое мероприятие, проводимое в этом здании, посвящено именно сфере образования. Сегодня открывается новая страница итальянско-азербайджанских связей. Мы приступаем к новому широкомасштабному сотрудничеству в области образования. Находясь два года назад с государственным визитом в Италии, я выступил с предложением создать Итальянско-азербайджанский университет. Руководство Италии также приветствовало это и за короткий срок мы уже приступили к практической работе.

В апреле нынешнего года в Баку, в кампусе Университета АДА, с участием министра иностранных дел Италии господина Луиджи Ди Майо был заложен фундамент нового учебного корпуса. Сотрудничество Университета АДА с ведущими университетами Италии упрочит дружественные связи между двумя странами. Луисский университет, Болонский университет, Миланский политехнический университет, Туринский политехнический университет, Римский университет Сапиенца – эти названия известны и за пределами Италии. Должен также сказать, что при Итальянско-азербайджанском университете будут функционировать два института – Институт сельского хозяйства и наук о питании и Институт дизайна и архитектуры", - заявил глава государства.