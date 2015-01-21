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    При Институте фольклора создан новый отдел

    В целях коллекционирования, издания и исследования южно-азербайджанского фольклора

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ При Институте фольклора НАНА создан отдел "Южно-азербайджанского фольклора".

    Как отмечает Report, решение по этому поводу было принято на сегодняшнем заседании Президиума НАНА.

    С учетом ходатайств отделения гуманитарных и общественных наук НАНА, при Институте фольклора НАНА создан отдел "Южно-азербайджанского фольклора".

    Основная цель заключается в организации работ по коллекционированию, изданию и исследованию южно-азербайджанского фольклора, проведении системных и последовательных работ на основе современных научных принципов и пр.

    Контроль за исполнением решения поручен академическому секретарю отделения гуманитарных и академических наук НАНА, академику Теймуру Керимли.

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