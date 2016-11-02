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    При Главном управлении образования по городу Баку будет создан Центр поддержки обучению

    В связи с этим министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ При Главном управлении образования по городу Баку будет создан Центр поддержки обучению.

    Как сообщает Report, в связи с этим министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ.

    В приказе отмечается, что деятельность Методического центра при управлении не представляет актуальности в связи с поддержкой направлений по стратегии развития образования и не отвечает основным потребностям общеобразовательных школ. Поэтому необходимо оказание менторной поддержки по организации и управлению учебно-воспитательного процесса на современном уровне, изучению и внедрению ведущего педагогического опыта, организации работы с молодыми учителями и т.д. 

    Согласно приказу, Методический центр при Главном управлении образования по городу Баку будет упразднен, в рамках существующего фонда зарплаты будет создан Центр поддержки обучению с 79 штатными единицами. 

    Инвентарь и оборудование Методического центра будет передано в пользование Центра поддержки обучению. 

    Контроль над исполнением приказа поручен заместителю министра Джейхуну Байрамову.

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