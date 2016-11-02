Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ При Главном управлении образования по городу Баку будет создан Центр поддержки обучению.

Как сообщает Report, в связи с этим министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ.

В приказе отмечается, что деятельность Методического центра при управлении не представляет актуальности в связи с поддержкой направлений по стратегии развития образования и не отвечает основным потребностям общеобразовательных школ. Поэтому необходимо оказание менторной поддержки по организации и управлению учебно-воспитательного процесса на современном уровне, изучению и внедрению ведущего педагогического опыта, организации работы с молодыми учителями и т.д.

Согласно приказу, Методический центр при Главном управлении образования по городу Баку будет упразднен, в рамках существующего фонда зарплаты будет создан Центр поддержки обучению с 79 штатными единицами.

Инвентарь и оборудование Методического центра будет передано в пользование Центра поддержки обучению.

Контроль над исполнением приказа поручен заместителю министра Джейхуну Байрамову.