Президентский стипендиат: Те, кто придерживаются мнения "поступлю, потом не буду учиться", пусть лучше не поступают в этот вуз - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Ляман Азамат гызы Рахимли родилась в 1996 году в городе Баку. В 2003 году была принята в первый класс средней школы №214 Низаминского района города Баку. В 2010 году поступила в лицей "Zəkalar" №287 и в 2014 году окончила его отличными оценками. В 2009 и 2010 годах заняла первое и второе места на интеллектуальном конкурсе "Zəka", проводимом лицеем каждый год в связи с "28 Мая - Днем Республики". В 2012 и 2013 годах стала победительницей олимпиады городского тура по физике, в 2010 и 2011 годах стала победительницей олимпиады по математике. В 2014 году была награждена дипломом второй степени. В 2013 году заняла первое место на интеллектуальном конкурсе по экологии "Ekorudit Brain-Ring" по Хатаинскому району и третье место по городу Баку, также была награждена отличительными дипломами на других интеллектуальных конкурсах. В 2014 году, набрав 685 баллов на приемном экзамене в вузы, проводимом Государственной комиссией по приему студентов (ГКПС), поступила на специальность "Инженер по автоматизации процессов" Бакинской высшей школы нефти. Она является президентским стипендиатом.

Report представляет читателям интервью с Ляман Рагимли:

- Как прошел вступительный экзамен? Какие у тебя были впечатления до и после экзамена?



- Несколько дней до экзамена я была спокойна и совсем не волновалась. Однако в день экзамена, направляясь к зданию, где должен был пройти экзамен, я была очень взволнована. Последние несколько минут до начала и в течение экзамена от этого волнения ничего не осталось, так как мое внимание было полностью сконцентрировано на ответах к вопросам и я не думала ни о чем лишнем. Самой ужасной для меня стала ошибка по предмету физика, которую я допустила из-за своей невнимательност и.

- Какие результаты были у тебя на испытательных экзаменах? Верила ли ты в себя и думала ли, что на приемном экзамене наберешь высокий балл?

- Честно говоря, на испытательных экзаменах я всегда набирала свыше 600 баллов, но не получала желаемого результата. Последний испытательный экзамен помог мне набрать балл, который был близок к моей цели. Мои педагоги, родители и одноклассники, в том числе и я сама ожидала от себя самого высокого балла – 700 баллов.

- Что должен сделать абитуриент, чтобы набрать на экзамене свыше 600 баллов и чем должен руководствоватьс я при выборе специальности?



- Высокий балл на приемном экзамене не только результат подготовок за последние 1-2 года, также нужно хорошо освоить уроки и заниматься с самых начальных классов. Я считаю, что в первую очередь абитуриенты должны определить для себя в каких именно темах затрудняются и уделять больше внимания именно этим темам, и лишь после этого закреплять знания по остальным темам. Вначале нужно поставить перед собой цель, усердно трудиться для достижения этой цели, создать свойственную себе систему, верить, но при этом не обманывать себя, а особенно, попросить членов семьи, чтобы они верили и не давили на тебя. Это же чувство и веру должен привить им сам абитуриент. А при выборе группы или специальности они должны полагаться на себя и выбрать любимую профессию. Советоваться с родителями и другими, глубокий анализ желаемой специальности поможет абитуриентам при выборе и сможет сформировать у них определенное мнение. Однако абитуриент изначально должен знать на какую специальность хочет поступить и соответственно этому сделать выбор. Поскольку данный выбор направит его по жизненному пути.

- Почему ты решила выбрать именно БВШН и при выборе этой специальности достижение каких целей ты ставила перед собой?

- Интерес к программированию и компьютеру возник у меня давно, даже с 8 класса я уже определилась в выборе своей будущей специальности. После того, как узнала свой результат, я еще раз проанализировала будущую специальность и осталась перед выбором между двумя специальностями. Затем, чтобы учиться в БВШН, я решила выбрать специальность инженера по автоматизации процессов. Родители полностью доверились и поддержали меня в этом вопросе.

- Многие считают, что инженерное дело - больше удел мужчин. А как ты считаешь и как у тебя появился интерес к этой сфере ?



- Я так не считаю. Да, правда, что в этой сфере преобладает число мужчин, но и женщин в этой сфере достаточно. Главное полюбить выбранную специальность и в этом случае удача всегда будет сопутствовать те бе. Еще с детства у меня был интерес к математике, технологиям, а в школьные годы моими самыми любимыми были занятия именно по этим предметам. Мой отец по специальности инженер-химик, поэтому это может быть генетическим вопросом. В целом, технические дисциплины всегда считались в нашей семье основными, даже если специальность моей сестры не относится к технической сфере, у нее тоже всегда был особый интерес к математике.

- Что бы ты посоветовала абитуриентам, желающим поступить в БВШН? Как ты оцениваешь образование в этом вузе?

- Чтобы поступить в эту Высшую школу очень важно набрать высокий балл. Это означает, что нужно очень много заниматься, поскольку обучение здесь требует большого труда. По сравнению с другими университетами в Азербайджане, образование в БВШН на очень высоком уровне и действительно очень сложное. Те, кто придерживаются мнения "поступлю, потом не буду учиться", пусть лучше не поступают в этот вуз.

- Где ты видишь себя в будущем?

- Естественно, у меня есть определенные цели и желания, но я считаю, что надо думать о сегодняшнем дне и прожить его самым лучшим образом. Поэтому я не размышляю много о будущем, так как сегодняшний день определяет наше будущее. Вообще, я считаю, что передо мной стоит еще долгий путь образования.

- Как ты проводишь свободное время? Есть ли у тебя хобби?



- Мое самое любимое дело – читать книгу и это привязывает меня к художественной литературе. Среди гуманитарных дисциплин меня больше всего привлекает история. Читать исторические события и смотреть исторические фильмы очень развлекательное и познавательное дело. Кроме того, я люблю решать математические и логические задачи, смотреть интеллектуальные соревнования и участвовать в них, играть в видеоигры и слушать музыку. В то же время, в свободное время катаюсь на роликовых коньках.