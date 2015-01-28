​Президентский стипендиат Шаиг Мемишов: "Бакинская Высшая Школа Нефти - мой выбор" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Мемишов Шаиг Паша оглу родился в 1997 году в селении Мурадхан Кюрдамирского района. В 2003-2014 годах он получил образование в средней школе имени Мемиша Абдуллаева селения Мурадхан. Окончив в 2014 году школу с отличием и набрав на вступительных экзаменах в вузы высокий бал – 685 баллов, он поступил на специальность "Инженера по автоматизациям процессов" Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН). Является президентским стипендиатом.

- Шаиг, ты один из президентских стипендиатов, поступивших в БВШН с высокими баллами. Вероятно, что в средней школе ты учился на отлично...

- С малых лет у меня появился большой интерес к наукам. Среднюю школу я окончил с пятерками. В 11 классе принял участие в олимпиаде по математике и занял первое место по всему району. После окончания школы, набрав на вступительных экзаменах 685 баллов, поступил на специальность "Инженера по автоматизациям процессов" БВШН.

- Как прошел вступительный экзамен? Какие были у тебя впечатления до и после экзамена?

- До и после экзамена, особенно при ожидании результатов, я очень волновался. При сдаче экзамена я надеялся набрать 700 баллов и стать президентским стипендиатом. Сначала я узнал о своем результате, затем о вузе, в который поступил, а в конце узнал, что стал президентским стипендиатом. Особенно, после двух последних новостей, я чувствовал себя очень счастливым.

- Какие обязанности должен взять на себя абитуриент(ка), чтобы набрать на экзамене свыше 600 баллов и на основании чего он(а) должен(на) выбирать специальность? На основании чего ты сделал выбор и поступил на специальность "Инженера по автоматизациям процессов" в БВШН ?

- С участием на каждом пробном экзамене мои показатели повышались и в то же время, увеличивалось мое волнение. Все мои близкие и учителя ожидали от меня высоких результатов. Такое их внимание еще больше поощряло меня набрать высокий балл. Мой совет абитуриентам - пусть с особой ответственностью отнесутся к занятиям и поручениям педагогов. А при выборе специальности, особо акцентируя внимание на качестве образования, пусть выбирают желаемую специальность, которая будет соответствовать их знаниям и способностям. Делая выбор, также могут обратиться за советом к своим родителям. Лично для меня благословение родителей было очень важным. В достигнутых мной успехах есть несомненно роль моих родителей. Однако, последнее решение должно оставаться за тобой. БВШН - это мой выбор. Конечно, в этом вузе меня больше всего привлекло высокое качество и "англоязычность" получаемого образования. Я был уверен, что здесь с большим успехом смогу продолжить свое высшее образование. Так и получилось.

- Как ты решил стать будущим инженером?

- Особое применение точных наук в этой сфере и мой большой интерес к профессии инженера оказали сильное влияние на мое решение. Поскольку я люблю точные науки и считаю, что их самое лучшее применение - это инженерия, я пришел к решению стать инженером. Успешно окончив БВШН, я намерен достичь высоких ступеней и стать лучшим инженером по своей специальности. Также, я бы хотел внести вклад в нефтегазовый сектор Азербайджана и занять одно из ведущих мест.

- Что бы ты посоветовал абитуриентам, желающим поступить в БВШН? Как ты оцениваешь образование в БВШН?

- Желающие поступить в БВШН должны очень усердно заниматься. Не думайте, что поступив сюда, этим все закончено. Напротив, именно после поступления начинаются динамичная социально-культрная жизнь и получение современного, выскокачественно го образования. А для этого нужно владеть сильным умом, знаниями по техническим предметам, а также важно быть трудолюбивым и способным. Здесь качество образования на очень высоком уровне. Успешно окончивший Высшую Школу студент(ка) может превратиться в один из самых востребованных инженерных кадров, отвечающих Европейским стандартам.

- Где ты видишь себя в будущем и каковы планы на будущее?