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    Президентский стипендиат БВШН: Надеюсь стать высококвалифицированным инженером- ИНТЕРВЬЮ

    Я должен был оправдать доверие своей семьи и близких

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В рамках проекта отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) "10 вопросов Президентскому стипендиату" на вопросы отвечает студент первого курса БВШН Шахлар Ализаде, обучающийся по специальности "Нефтегазовая инженерия". 

    Report предлагает данное интервью:

    – Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

    – Я родился в селе Шахсевян Бейлаганского района в 1999 году. Там же окончил среднюю школу №1 и в том же году успешно сдал вступительные экзамены в Бакинскую Высшую школу нефти. Так я стал студентом первого курса БВШН и Президентским стипендиатом. Учусь по специальности "Нефтегазовая инженерия".

    – Вступительные экзамены уже позади. Какие впечатления они оставили у Вас?

    – Для меня это был очень трудный период. Я очень уставал, но должен был заниматься, чтобы добиться своей цели. Я должен был оправдать доверие своей семьи и близких.

    – Сколько баллов Вы набрали?

    – Я набрал 686 баллов.

    – Почему Вы выбрали именно БВШН?

    – Я с детства хотел стать хорошим инженером, и я посчитал, что БВШН для меня – самый лучший вуз. Именно поэтому я выбрал БВШН для получения высшего образования и верю, что не пожалею о своем выборе.

    – Что Вы можете сказать о роли Вашей семьи в Вашем обучении?

    – Роль семьи в моей учебе трудно переоценить, они всегда меня поддерживали. И если я сегодня исполнил свою мечту и учусь в Высшей школе, то это только благодаря им. Я всю жизнь буду им благодарен.

    – О чем Вы больше всего мечтаете?

    – Больше всего мечтаю о том, чтобы окончить Высшую школу с отличными оценками, стать специалистом высокого уровня, работать над новыми проектами и достойно представлять нашу страну за рубежом.

    – Чтобы Вы хотели рассказать о своей будущей специальности?

    – Моя будущая профессия – нефтегазовый инженер. Очень надеюсь стать высококвалифицированным инженером.

    – Какие у Вас хобби?

    – Больше всего мне нравится смотреть кино.

    – А какие Вас еще интересы?

    – Очень нравится ездить на велосипеде. А еще мне было бы очень интересно отправиться в мировое турне, и я хочу осуществить и эту мечту.

    – Какие жанры литературы Вас привлекают?

    – Люблю читать книги независимо от жанра.

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