Президентский стипендиат БВШН: Надеюсь стать высококвалифицированным инженером- ИНТЕРВЬЮ

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В рамках проекта отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) "10 вопросов Президентскому стипендиату" на вопросы отвечает студент первого курса БВШН Шахлар Ализаде, обучающийся по специальности "Нефтегазовая инженерия".

Report предлагает данное интервью:

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

– Я родился в селе Шахсевян Бейлаганского района в 1999 году. Там же окончил среднюю школу №1 и в том же году успешно сдал вступительные экзамены в Бакинскую Высшую школу нефти. Так я стал студентом первого курса БВШН и Президентским стипендиатом. Учусь по специальности "Нефтегазовая инженерия".

– Вступительные экзамены уже позади. Какие впечатления они оставили у Вас?

– Для меня это был очень трудный период. Я очень уставал, но должен был заниматься, чтобы добиться своей цели. Я должен был оправдать доверие своей семьи и близких.

– Сколько баллов Вы набрали?

– Я набрал 686 баллов.

– Почему Вы выбрали именно БВШН?

– Я с детства хотел стать хорошим инженером, и я посчитал, что БВШН для меня – самый лучший вуз. Именно поэтому я выбрал БВШН для получения высшего образования и верю, что не пожалею о своем выборе.

– Что Вы можете сказать о роли Вашей семьи в Вашем обучении?

– Роль семьи в моей учебе трудно переоценить, они всегда меня поддерживали. И если я сегодня исполнил свою мечту и учусь в Высшей школе, то это только благодаря им. Я всю жизнь буду им благодарен.

– О чем Вы больше всего мечтаете?

– Больше всего мечтаю о том, чтобы окончить Высшую школу с отличными оценками, стать специалистом высокого уровня, работать над новыми проектами и достойно представлять нашу страну за рубежом.

– Чтобы Вы хотели рассказать о своей будущей специальности?

– Моя будущая профессия – нефтегазовый инженер. Очень надеюсь стать высококвалифицированным инженером.

– Какие у Вас хобби?

– Больше всего мне нравится смотреть кино.

– А какие Вас еще интересы?

– Очень нравится ездить на велосипеде. А еще мне было бы очень интересно отправиться в мировое турне, и я хочу осуществить и эту мечту.

– Какие жанры литературы Вас привлекают?

– Люблю читать книги независимо от жанра.