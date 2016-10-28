Президентский стипендиат БВШН: Моя самая большая мечта - стать известным инженером

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Любому предприятию нефтегазовой отрасли нужны талантливые молодые специалисты. Лидером среди азербайджанских вузов, выпускающих лучших специалистов в этой области, является Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН). Очередной герой рубрики "Рассказывает Президентский стипендиат..." - студент I курса факультета "Инженерия по автоматизации процессов" БВШН Мустафа Агаев.

Report представляет данное интервью:

- Мустафа, расскажи немного о себе. Где ты родился и вырос?

- Я родился в 1999 году в деревне Гаравелли Агджабединского района. В 2005 году пошел в первый класс бакинской школы-лицея №70, расположенного в Низаминском районе столицы. В 2007 году продолжил образование в городской средней школе №64, а спустя три года - в школе №250. В 2014 году по семейным обстоятельствам был вынужден вернуться в родную деревню, где и получил аттестат о среднем образовании. А в 2016 году, набрав на вступительном экзамене 699 балов, поступил в Бакинскую Высшую Школу Нефти. Являюсь президентским стипендиатом.

- Почему ты остановил свой выбор именно на БВШН?

- Я выбрал этот вуз потому, что мне всегда была интересна профессия инженера. К тому же, БВШН является одним из престижнейших вузов Азербайджана, куда многие мечтают поступить. Здесь преподают настоящие профессионалы своего дела, которые дают достойное и качественное высшее образование.

- Остался позади вступительный экзамен, началась новая студенческая жизнь. Поделись воспоминаниями о том волнительном для каждого абитуриента периоде. Сильно переживал?

- Безусловно, каждое мгновение жизни прекрасно и неповторимо! Одни из самых интересных и теплых воспоминаний у меня связаны именно с периодом поступления в БВШН. Естественно, я, как и все абитуриенты, мечтал поступить в вуз и стать студентом. Несмотря на определенные трудности и преграды, ставшие на моем пути, мне удалось их преодолеть и поступить в один из лучших и престижных вузов страны.

- Расскажи о своей самой заветной мечте. К чему ты стремишься в этой жизни?

- Моя самая большая мечта - стать известным азербайджанским инженером и быть полезным своей стране и своей семье. И я верю в то, что добьюсь всех поставленных перед собой целей.

- Что ты знаешь о своей будущей профессии?

- Я выбрал специальность "Инженерия по автоматизации процессов" и моя профессия будет тесно связана с IT-технологиями. Каждая компания или организация постоянно пытается найти решение для организации своего бизнеса, чтобы увеличить объемы производства и доходы, при этом снижая расходы. Именно этим занимается инженер по автоматизации процессов.

- Чем занимаешься в свободное от учебы время?

- Мне нравится узнавать что-то новое, поэтому провожу свободное время за чтением книг, будь то художественная литература или специализированная, обучающая. Очень люблю детективы. А когда хочется просто отдохнуть перед телевизором, отдаю предпочтение комедиям.