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    Президентский стипендиат БВШН: "Мой самый большой успех в том, что я стал Президентским стипендиатом" - ИНТЕРВЬЮ

    Каждый день я хотя бы три часа слушаю музыку

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В рамках проекта отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) "10 вопросов Президентскому стипендиату в БВШН" на вопросы отвечает студент первого курса Эльчин Асланлы, обучающийся по специальности "Инженерия по автоматизации процессов". Report предлагает данное интервью.

    – Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

    – Моя семья родом из Губадлы, а я родился 13 мая 1999 года в Баку. В 2005 году пошел в школу №12 имени Кямиля Эйюбова в Низаминском районе. Учился на "отлично" и закончил школу с отличием. В этом году поступил в БВШН учиться по специальности "Инженерия по автоматизации процессов". Являюсь Президентским стипендиатом.

    – Вступительные экзамены позади. Какие впечатления они оставили у Вас?

    – Честно говоря, это время было утомительным: бесконечная подготовка с неизвестным результатом, да еще бессонные ночи за учебниками… Если бы не надежда, что эти испытания приведут к успеху, то справиться с этими трудностями было бы очень сложно. К счастью, все закончилось хорошо, и это меня воодушевило.

    – Сколько баллов Вы набрали?

    – 685 баллов.

    – Почему Вы выбрали именно БВШН?

    – Меня привлекло то, что БВШН часто занимает высокие места в рейтинге университетов. Другой основной причиной моего выбора стало то, что сюда принимают только абитуриентов, набравших высокие баллы, и есть серьезная конкуренция за получение высшего образования.

    – Что Вы можете сказать о роли Вашей семьи в Вашем образовании?

    – Родители оказали мне огромную поддержку во время подготовки к экзаменам, как моральную, так и материальную. Кроме того, мои брат и сестра показали отличные результаты на вступительных экзаменах, что заставило и меня стремиться к успеху.

    – О чем Вы больше всего мечтаете?

    – Самой большой мечтой было завоевать звание Президентского стипендиата, и она исполнилась.

    – Что Вы можете сказать о своей будущей специальности?

    – Интерес к компьютерам и компьютерным технологиям помог мне выбрать специальность. Думаю, что, выбрав эту профессию и став хорошим инженером, я смогу также принести пользу родине.

    – Какие у Вас хобби?

    – Мои самые сильные увлечения – музыка и футбол. Каждый день я хотя бы три часа слушаю музыку и обязательно слежу за важными футбольными матчами. Очень мечтаю увидеть игру клуба "Барселона" на их стадионе.

    – А какие у Вас еще интересы?

    – Меня интересуют боулинг, консольные игры (в основном футбол) и фильмы.

    – Какие жанры литературы Вас привлекают?

    – Из-за того, что чтение книг отнимает очень много времени, я предпочитаю смотреть кино. Особенно люблю научное кино.


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