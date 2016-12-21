Президентский стипендиат БВШН: "Мой самый большой успех в том, что я стал Президентским стипендиатом" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В рамках проекта отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) "10 вопросов Президентскому стипендиату в БВШН" на вопросы отвечает студент первого курса Эльчин Асланлы, обучающийся по специальности "Инженерия по автоматизации процессов". Report предлагает данное интервью.

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

– Моя семья родом из Губадлы, а я родился 13 мая 1999 года в Баку. В 2005 году пошел в школу №12 имени Кямиля Эйюбова в Низаминском районе. Учился на "отлично" и закончил школу с отличием. В этом году поступил в БВШН учиться по специальности "Инженерия по автоматизации процессов". Являюсь Президентским стипендиатом.

– Вступительные экзамены позади. Какие впечатления они оставили у Вас?

– Честно говоря, это время было утомительным: бесконечная подготовка с неизвестным результатом, да еще бессонные ночи за учебниками… Если бы не надежда, что эти испытания приведут к успеху, то справиться с этими трудностями было бы очень сложно. К счастью, все закончилось хорошо, и это меня воодушевило.

– Сколько баллов Вы набрали?

– 685 баллов.

– Почему Вы выбрали именно БВШН?

– Меня привлекло то, что БВШН часто занимает высокие места в рейтинге университетов. Другой основной причиной моего выбора стало то, что сюда принимают только абитуриентов, набравших высокие баллы, и есть серьезная конкуренция за получение высшего образования.

– Что Вы можете сказать о роли Вашей семьи в Вашем образовании?

– Родители оказали мне огромную поддержку во время подготовки к экзаменам, как моральную, так и материальную. Кроме того, мои брат и сестра показали отличные результаты на вступительных экзаменах, что заставило и меня стремиться к успеху.

– О чем Вы больше всего мечтаете?

– Самой большой мечтой было завоевать звание Президентского стипендиата, и она исполнилась.

– Что Вы можете сказать о своей будущей специальности?

– Интерес к компьютерам и компьютерным технологиям помог мне выбрать специальность. Думаю, что, выбрав эту профессию и став хорошим инженером, я смогу также принести пользу родине.

– Какие у Вас хобби?

– Мои самые сильные увлечения – музыка и футбол. Каждый день я хотя бы три часа слушаю музыку и обязательно слежу за важными футбольными матчами. Очень мечтаю увидеть игру клуба "Барселона" на их стадионе.

– А какие у Вас еще интересы?

– Меня интересуют боулинг, консольные игры (в основном футбол) и фильмы.

– Какие жанры литературы Вас привлекают?

– Из-за того, что чтение книг отнимает очень много времени, я предпочитаю смотреть кино. Особенно люблю научное кино.



