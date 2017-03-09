Президентский стипендиат БВШН: Хотел бы продолжить обучение в одном из вузов США

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В рамках проекта отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) "10 вопросов Президентскому стипендиату" на вопросы отвечает студент первого курса, обучающийся по специальности "Инженер по автоматизации процессов" Джамал Мурадов.

Report со ссылкой на отдела по связям с общественностью БВШН представляет данное интервью:

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

- Я родился в деревне Сафикурд Геранбойского района. У меня обычная семья: отец - инженер, мама - домохозяйка. В семье нас – три сына. Старший брат в 2014 году поступил в Азербайджанский технический университет, через год перевелся в Бакинский государственный университет. Младший брат заканчивает школу и тоже готовится поступать в институт.

– Вступительные экзамены давно позади. Какие впечатления они оставили у Вас?

– Перед экзаменами мне пришлось очень много заниматься, готовился даже ночью, что очень тревожило моих родителей. Они говорили мне, что самое главное во время подготовки к экзаменам – здоровый сон и ночной отдых.

– Сколько баллов Вы набрали?

– Я набрал 690 баллов.

– Почему Вы выбрали именно БВШН?

– Я выбрал БВШН потому, что это самый сильный вуз, который готовит специалистов-инженеров не только в области нефтехимии, но и в области автоматизации процессов.

– Что Вы можете сказать о роли Вашей семьи в Вашем обучении?

– Мои родители меня всегда поддерживали. Правда, сначала они советовали мне выбрать факультет "Нефтегазовая инженерия". Говорили, что там и учиться легче, и работу потом найти проще. Но я с детства мечтал стать изобретателем. Хотел создавать роботы и интеллектуальные машины. Поэтому я настоял на своем и поступил именно на факультет "Инженерия по автоматизации процессов".

– О чем Вы больше всего мечтаете?

– Моя самая большая мечта – стать профессиональным программистом и специалистом в области робототехники. Хотел бы после окончания БВШН продолжить обучение в одном из вузов США, чтобы набраться там опыта и вернуться в Азербайджан, потому что семья и родина для меня всегда будут на первом месте. Еще у меня есть мечта – создать андроид, который будет обладать всеми человеческими чувствами и эмоциями.

– Что Вы можете рассказать о своей будущей специальности?

– Сейчас все автоматизировано, без этой профессии невозможно обойтись. Специалисты такого профиля везде востребованы, в любой отрасли. Сама по себе профессия интересная и тесно связана с робототехникой, которая пока молода в Азербайджане. Ее называют профессией будущего, но я уверен, что это будущее совсем близко. Думаю, в ближайшие пять-семь лет специалисты-робототехники станут настолько же востребованы, насколько сейчас востребованы программисты или инженеры-электронщики.

– Какие у Вас хобби?

– Когда бывает свободное время, люблю смотреть фильмы. Особенно нравится приключенческое кино и комедии. Еще люблю читать юмористические рассказы.

– А чем Вы еще интересуетесь?

–В настоящее время я много занимаюсь, и на остальное почти не остается свободного времени. Но я стараюсь интересоваться всем, что происходит в мире: новостями, культурой и наукой.

– Какие жанры литературы Вас привлекают?

– Мне нравятся книги с захватывающим сюжетом. Самое любимое произведение – роман Марка Твена "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", который я перечитал три раза!