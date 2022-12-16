Президентом Гарвардского университета впервые станет темнокожая женщина

Американская социолог Клодин Гэй станет первым представителем темнокожего населения США на посту президента Гарвардского университета (штат Массачусетс).
52-летняя Гэй, родившаяся в Нью-Йорке в семье иммигрантов из Гаити, официально вступит в должность 30-го президента Гарвардского университета 1 июля 2023 года. Таким образом она станет первым темнокожим президентом одного из самых престижных американских вузов, сменив на этом посту Лоуренса Бэкоу, являющегося главой Гарварда с 2018 года. Она станет второй женщиной на этом посту после Дрю Фауст, которая возглавляла работу университета с 2007 по 2018 год.