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Президентом Гарвардского университета впервые станет темнокожая женщина

Президентом Гарвардского университета впервые станет темнокожая женщина Американская социолог Клодин Гэй станет первым представителем темнокожего населения США на посту президента Гарвардского университета (штат Массачусетс).
Наука и образование
16 декабря 2022 г. 07:37
Президентом Гарвардского университета впервые станет темнокожая женщина

Американская социолог Клодин Гэй станет первым представителем темнокожего населения США на посту президента Гарвардского университета (штат Массачусетс).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте вуза.

52-летняя Гэй, родившаяся в Нью-Йорке в семье иммигрантов из Гаити, официально вступит в должность 30-го президента Гарвардского университета 1 июля 2023 года. Таким образом она станет первым темнокожим президентом одного из самых престижных американских вузов, сменив на этом посту Лоуренса Бэкоу, являющегося главой Гарварда с 2018 года. Она станет второй женщиной на этом посту после Дрю Фауст, которая возглавляла работу университета с 2007 по 2018 год.

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