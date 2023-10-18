Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджана в 2023-2024 учебном году.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджана в 2023-2024 учебном году.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии с указом президента Азербайджана "Об учреждении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики" от 3 сентября 2001 года номер 564, глава государства постановил предоставить президентскую стипендию следующим студентам, показавшим самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2023-2024 учебном году и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджана:

Аббасгулиевой Самае Исмаил гызы

Аббасову Рамину Хагани оглу

Аббасовой Бановше Рамиль гызы

Аббасовой Рашиде Баба гызы

Абдулаевой Сабрине Роял гызы

Абдуллаеву Эмилю Расим оглу

Абдуллаеву Исмаилу Эльтекин оглу

Абдуллаевой Айтадж Мехман гызы

Абдуллаевой Сабине Сардар гызы

Агададашовой Айле Азад гызы

Агаеву Максиму Магсуд оглу

Агаевой Айсу Эльгюн гызы

Аслановой Лейле Саявуш гызы

Бейлерли Хафизу Сахават оглу

Джафарову Эмилю Адиль оглу

Дадаевой Телли Билал гызы

Этибаровой Гюльбике Сафа гызы

Ахмедовой Нургюль Насреддин гызы

Ахмадзаде Лейле Рамиз гызы

Ахмедзаде Расулу Салим оглу

Алигулиевой Ляман Ровшан гызы

Алиеву Сеймуру Хикмет оглу

Алиевой Фатиме Таги гызы

Алиевой Мехин Ариф гызы

Алиевой Солмаз Таги гызы

Ализаде Сахилю Эйюб оглу

Аскерзаде Омару Руслан оглу

Азимовой Гюнай Элистан гызы

Азизовой Мелекханым Ильгар гызы

Фараджевой Инджи Аммар гызы

Гаджиеву Арифу Нариман оглу

Гасанзаде Фахри Анар оглу

Гасанзаде Кюбре Магсуд гызы

Гасанзаде Нихаду Рашад оглу

Гусейну Сауду Васиф оглу

Гусейнли Гусейну Захид оглу

Гусейнли Сакине Рамин гызы

Гусейнову Анару Исмаил оглу

Гусейнову Али Васиф оглу

Гусейновой Хадидже Сабухи гызы

Гусейновой Захре Махир гызы

Гусейновой Закийе Тогрул гызы

Ханкишили Салиме Эльвин гызы

Халиловой Сафуре Ариф гызы

Исаеву Гусейну Васиф оглу

Исаеву Шовги Али оглу

Искендерову Алхану Азер оглу

Исмаиллы Севиль Талех гызы

Керимли Самиру Азер оглу

Гараевой Фатиме Ильхам гызы

Гасымлы Захре Фуад гызы

Гулиеву Фариду Заур оглу

Гулиевой Ляман Санан гызы

Гулузаде Улькер Эльдениз гызы

Гурбанову Анару Арзу оглу

Гудретли Нихаду Рашад оглу

Махмудлу Фариду Эльхан оглу

Максимовой Амине Садир гызы

Мехтиеву Сейфулле Джалал оглу

Магеррамлы Турани Юсиф оглу

Мамедли Али Маис оглу

Мамедли Тахмине Октай гызы

Мамедову Аязу Игбал оглу

Мамедову Айхану Вугар оглу

Мамедову Исламу Ялчин оглу

Мамедову Нурлану Рашад оглу

Мамедовой Фатиме Салех гызы

Мансуровой Фатиме Маариф гызы

Мирюсифзаде Исмаилу Ялчин оглу

Мирзоевой Гюлистан Тахир гызы

Мухтарлы Нихаду Байрам оглу

Мусаеву Эльвину Ильгар оглу

Мустафаеву Расулу Тарлан оглу

Муталлимову Равану Азер оглу

Насибову Захиду Рамиль оглу

Назарову Джавиду Мехман оглу

Нифталиеву Али Ильхам оглу

Нуриевой Айнуре Самир гызы

Нурулу Махиру Видади оглу

Омуровой Сабине Гафар гызы

Пайизовой Нуране Эльшан гызы

Раджабовой Айсу Юсиф гызы

Рагимли Рене Джошгун гызы

Рагимли Вагифу Мушвиг оглу

Рагимовой Фидан Фуадовне

Рустамовой Айтадж Бахтияр гызы

Рустамзаде Азизе Рашад гызы

Садыхлы Захре Шахин гызы

Сафаровой Назрин Джахангир гызы

Салимовой Айсель Анар гызы

Самедли Ниджату Сардар оглу

Сулейманову Мирзе Эльман оглу

Шакизаде Банучичек Адалят гызы

Ширин Тюркан Даянат гызы

Шукюрлю Айгюн Рамиль гызы

Шукюрлю Хиджран Заур гызы

Тагиевой Агиле Вугар гызы

Тагиевой Зохре Мушвюг гызы

Вердиевой Фариде Фаиг гызы

Едиярлы Наргиз Аслан гызы

Заманлы Али Джейхун оглу

Зейналову Кямрану Натик оглу.