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Президент утвердил закон о предоставлении стипендий обучающимся в профучилищах

Президент утвердил закон о предоставлении стипендий обучающимся в профучилищах Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении поправок в закон "О профессиональном образовании".
Наука и образование
24 мая 2022 г. 15:54
Президент утвердил закон о предоставлении стипендий обучающимся в профучилищах

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении поправок в закон "О профессиональном образовании".

Как сообщает Report, согласно поправке, пункт 10.11 закона дается в новой редакции.

Согласно новой редакции, обучающимся в государственных профессиональных учебных заведениях будет предоставлена стипендия в размере, определенном соответствующим органом исполнительной власти.

Предыдущий вариант пункта 10.11 закона гласил: "Обучающимся в государственных профессиональных учебных заведениях за счет государства предоставляется стипендия, размер которой определяется соответствующим органом исполнительной власти".

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Версия на английском языке President approves law on scholarships for students of state vocational schools
Версия на азербайджанском языке Prezident dövlət peşə təhsil müəssisələrində oxuyanlara təqaüdün verilməsinə dair qanunu təsdiqləyib

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