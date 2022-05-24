Президент утвердил закон о предоставлении стипендий обучающимся в профучилищах

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении поправок в закон "О профессиональном образовании".

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении поправок в закон "О профессиональном образовании".

Как сообщает Report, согласно поправке, пункт 10.11 закона дается в новой редакции.

Согласно новой редакции, обучающимся в государственных профессиональных учебных заведениях будет предоставлена стипендия в размере, определенном соответствующим органом исполнительной власти.

Предыдущий вариант пункта 10.11 закона гласил: "Обучающимся в государственных профессиональных учебных заведениях за счет государства предоставляется стипендия, размер которой определяется соответствующим органом исполнительной власти".