​Президент SPE International посетил БВШН

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча президента SPE International (Общество инженеров-нефтян иков) Нейтана Миихана со студентами Высшей Школы. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, во встрече приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, профессорско-пре подавательский состав и студенты.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал гостя и выразил удовлетворение его пребыванием в Высшей Школе. Ректор Э.Гасымов подробно рассказал гостю об истории создания, целях, направлениях деятельности БВШН, о сотрудничестве с транснациональны ми компаниями и новом кампусе Высшей Школы. Ректор также отметил роль разных международных компаний в организации производственной практики для студентов. Кроме того, Э.Гасымов сообщил об активном участии многих студентов БВШН в деятельности SPE и отметил, что 47 студентов Высшей Школы также примут активное участие в работе Ежегодной Технической конференции Общества инженеров-нефтяников (SPE), который состоится 4-6 ноября в Баку. Он также сказал, что в будущем студенты Высшей Школы смогут воспользоваться богатыми ресурсами библиотеки SPE. Э.Гасымов подчеркнул, что проведение подобных продуктивных встреч молодых студентов-инженеров с профессиональным и специалистами является полезным опытом для их будущей карьеры и послужит расширению их мировоззрения.

В свою очередь, в своем выступлении президент SPE International Нейтан Миихан выразил чувства удовольствия от своего пребывания в самой престижной высшей школе Азербайджана и от встречи с интеллектуальной молодежью страны. Он рассказал студентам о роли SPE в доведении до общества современных знаний, о его главных направлениях деятельности, о создающихся возможностях при установлении связей с промышленными предприятиями, научными и образовательными центрами, а также о внедряемых инновациях в нефтегазовой промышленности. Также Нейтан Миихан довел до внимания студентов, что в настоящее время занимает должность главного исполнительного советника в компании Baker Hughes и рассказал им о своем свыше 37-летнем международном опыте в области разработке нефтяных месторождений, оценки нефтяных запасов, горизонтального анализа скважин. Также Н.Миихан, представив интересную презентацию студентам, поделился с ними своим жизненным опытом.

Затем Нейтан Миихан ответил на интересующие студентов вопросы.

В завершение ректор Высшей Школы Эльмар Гасымов вручил президенту SPE International Нейтан Миихану диплом почетного гостя БВШН.