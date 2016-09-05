Президент SOCAR вручил ученикам Бакинского образовательного комплекса талантов сертификаты на получение стипендии

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском образовательном комплексе талантов (БОКТ) состоялось мероприятие по случаю открытия нового учебного сезона.

Как передает Report, на мероприятии приняли участие преподавательский состав, ученики и их родители. К церемонии открытия присоединился Ровнаг Абдуллаев, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), являющейся партнером школы. Мероприятие открыл вступительным словом директор школы Сигве Аустхеим. Он отметил, что в школе применяется кембриджская система образования. В этом году 8 азербайджанских учителей отправлены на курсы усовершенствования PGCEi в Ноттингемский университет Англии, в следующем году также планируется отправка местных учителей на курсы повышения специализации.

Следом выступил президент SOCAR, коснувшись значения человеческих ресурсов для развития компании и страны. Р.Абдуллаев отметил, что SOCAR превратился в транснациональную компанию и умело управляет активами страны в международном масштабе: “Сегодня SOCAR – компания с наибольшим количеством работников в Азербайджане. Наши инвестиционные проекты приносят миллиарды дополнительного дохода в бюджет”.

SOCAR, будучи партнером БОКТ, Бакинской высшей школы нефти (БВШН) и других образовательных учреждений, вносит важный вклад в развитие образования в стране. Сотни студентов обучаются в стране и за ее пределами благодаря стипендиальной программе SOCAR.

На мероприятии отмечено, что с этого года конкурс на получение стипендии SOCAR проводится и для учеников БОКТ. Президент SOCAR вручил сертификаты на получение стипендии восьми юным победителям этого конкурса. После мероприятия Р.Абдуллаев осмотрел школу, ознакомился с ремонтными работами, проведенными при поддержке SOCAR.

Отметим, что Бакинский образовательный комплекс талантов учрежден в 2012 году при поддержке SOCAR.