Президент школы Luiss: Количество курсов в итало-азербайджанском университете может быть увеличено

С течением времени количество курсов, проводимых итальянскими профессорами в итало-азербайджанском университете, может меняться в зависимости от потребностей и требований Университета ADA.

С течением времени количество курсов, проводимых итальянскими профессорами в итало-азербайджанском университете, может меняться в зависимости от потребностей и требований Университета ADA.

Об этом в интервью Report сказала президент юридической школы Luiss в Италии Паола Северино, являющаяся одной из пяти основателей итало-азербайджанского университета.

Она отметила, что в соответствии со структурой программы Double Degree GMaP - Made in Azerbaijan, первый учебный год проходит в Баку, где профессора Luiss в настоящее время ведут 8 курсов в кампусе Университета АDA.

"С течением времени количество курсов, проводимых итальянскими профессорами может меняться в зависимости от потребностей и требований ADA. В рамках текущей программы GMaP Made in Azerbaijan профессора Luiss также оказывают поддержку коллегам ADA в разработке модуля Made in Azerbaijan, который будет предложен ADA во втором семестре учебного года 2024-2025", - сказала она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.