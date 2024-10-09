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Президент школы Luiss: Количество курсов в итало-азербайджанском университете может быть увеличено

Президент школы Luiss: Количество курсов в итало-азербайджанском университете может быть увеличено С течением времени количество курсов, проводимых итальянскими профессорами в итало-азербайджанском университете, может меняться в зависимости от потребностей и требований Университета ADA.
Наука и образование
9 октября 2024 г. 13:02
Президент школы Luiss: Количество курсов в итало-азербайджанском университете может быть увеличено

С течением времени количество курсов, проводимых итальянскими профессорами в итало-азербайджанском университете, может меняться в зависимости от потребностей и требований Университета ADA.

Об этом в интервью Report сказала президент юридической школы Luiss в Италии Паола Северино, являющаяся одной из пяти основателей итало-азербайджанского университета.

Она отметила, что в соответствии со структурой программы Double Degree GMaP - Made in Azerbaijan, первый учебный год проходит в Баку, где профессора Luiss в настоящее время ведут 8 курсов в кампусе Университета АDA.

"С течением времени количество курсов, проводимых итальянскими профессорами может меняться в зависимости от потребностей и требований ADA. В рамках текущей программы GMaP Made in Azerbaijan профессора Luiss также оказывают поддержку коллегам ADA в разработке модуля Made in Azerbaijan, который будет предложен ADA во втором семестре учебного года 2024-2025", - сказала она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке President of Luiss School: Number of courses held by Italian professors at Italian-Azerbaijani University might be increased
Версия на азербайджанском языке Luiss məktəbinin prezidenti: İtaliya-Azərbaycan Universitetində italiyalı professorların keçdiyi kursların sayı artırıla bilər

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