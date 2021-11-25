Президент Российской академии наук прибыл в Азербайджан

17:34

Делегация во главе с президентом Российской академии наук (РАН), академиком Александром Сергеевым прибыла сегодня в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Национальной академии наук Азербайджана.

В состав делегации входят вице-президент РАН академик Юрий Балега, советник президента РАН, доктор юридических наук Рашад Гурбанов, начальник Секретариата президента РАН Валерия Белянина и заместитель начальника управления международных отношений РАН Ольга Глуховцева.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев делегацию встретили президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев, первый вице-президент НАНА, академик Ариф Гашимов и вице-президент, академик Ибрагим Гулиев.

В рамках визита ожидается встреча делегации РАН с научной общественностью страны и подписание между двумя структурами "Азербайджано-российской дорожной карты по сотрудничеству в области науки, инноваций и образования".