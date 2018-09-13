Президент подписал распоряжение о мерах по реализации проекта создания Учебного центра и подготовки кадров

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации проекта создания Учебного центра и подготовки кадров.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что исполнение широкомасштабных мер, связанных с улучшением услуг по обеспечению питьевой водой и канализации в нашей стране способствовало повышению качества коммунальных услуг и обеспечения социальной инфраструктурой. Повышение профессионализма и практических учебных навыков специалистов в этой области является одной из важнейших предстоящих задач. В настоящее время принимаются важные меры в области построения учебно-образовательной работы на современном уровне, ускорения перехода к международным стандартам, усовершенствования системы управления, а также развития технико-инженерных услуг на основе инновативных методов и практики.

В целях реализации проекта создания Учебного центра и подготовки кадров из "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 5 млн манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.