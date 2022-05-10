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Президент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище

Президент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище.
Наука и образование
10 мая 2022 г. 23:10
Президент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище.

Как передает Report, министр образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства и первую леди о предстоящей работе.

Шушинское реальное училище, начавшее функционировать 20 сентября 1881 года, было известно на Южном Кавказе своими традициями в области образования и выдающимися личностями, которые здесь учились. В училище, состоявшем вначале из 6 классов и принявшем 159 учащихся, работали такие педагоги, как Гашим бек Везиров, Мирза Салах бек Зохраббеков, Юсиф бек Меликхагназаров, его воспитанниками являлись такие яркие личности, как Исмаил бек Сафибеков, Абдуррахман бек Ахвердиев, Юсиф Везир Чеменземинли, Джаббар бек Велибеков, Худадат бек Мелик-Асланов, Джавад бек Мелик-Еганов, Рустам бек Ахундов, Ахмед бек Агаоглу, Солтан бек Велибеков, Хан Шушинский.

Отметим, что впоследствии в здании Шушинского реального училища, которому принадлежат исключительные заслуги в просвещении народа, его приобщении к науке, функционировал ряд других учебных заведений. После оккупации Шуши в мае 1992 года Шушинское реальное училище, как и многие исторические места, было сожжено армянскими вандалами и превращено в руины.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşa Realnı Məktəbində həyata keçiriləcək təmir-bərpa işləri ilə tanış olublar

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