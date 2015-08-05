Президент Объединения университетов Евразии посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Делегация во главе с президентом Объединения университетов Евразии (EURAS), основателем Стамбульского университета Айдын, Турции, профессором Мустафой Айдыном посетила Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) и провела встречу с ректором Высшей Школы Эльмаром Гасымовым. Об этом Report сообщили в отделе БВШН по связям с общественностью.

На встрече ректор БВШН Эльмар Гасымов подробно рассказал гостям о деятельности, об успехах БВШН, достигнутых в течение трех лет, о международных связях вуза и об организации учебного процесса в БВШН.

Ректор отметил, что в организации учебного процесса в БВШН особое значение придается применению международных стандартов и рассказал о роли разных международных компаний в организации производственной практики для студентов. Он выразил заинтересованность в сотрудничестве БВШН с университетами-членами Объединения университетов Евразии в рамках разнонаправленных проектов.

В свою очередь, президент EURAS, профессор Мустафа Айдын подчеркнул что, EURAS, основанный в 2008 году в Стамбуле, объединяет в себе более 80 университетов Европы, Азии и Ближнего Востока. Профессор также подробно рассказал о проектах, обменных программах между университетами-членами, стипендиатских программах, совместных научных исследованиях, публикациях, об обмене профессорско-преподавательского и студенческого состава, летней практики и школах, осуществляемых и проводимых со стороны EURAS. Кроме того, отмечая, что планируется расширение деловых связей между университетами, объединенными в EURAS и осуществление новых проектов, М.Айдын выразил заинтересованность в этом же направлении в будущем сотрудничать с БВШН.

В завершение встречи между сторонами был проведен обмен мнениями о возможностях и перспективах будущего сотрудничества.