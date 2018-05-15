Президент НАНА: Зарплата ученых должна быть высокой

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Ежемесячная зарплата наших ученых должна быть высокой".

Как сообщает Report, об этом в интервью "Халг газети" заявил президент НАНА, академик Акиф Ализаде.

Он отметил, что государство и так выделяет дотации, оказывает внимание области науки:

"Однако Академия должна сама изыскивать дополнительные средства. Если взглянуть на опыт Запада, США, там лишь 40% бюджета академий составляют госсредства, оставшиеся 60% они зарабатывают сами – проводя научные исследования, наладив связи с бизнесом, выполняя различные научные заказы. Надеюсь, что бизнес в Азербайджане тоже вскоре обратит свой взор на науку".