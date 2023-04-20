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Президент НАНА: Зангезурский коридор находится в центре внимания всего мира

Президент НАНА: Зангезурский коридор находится в центре внимания всего мира В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) продолжаются исследования в области арменоведения. Важные исследования проводятся в Институте истории и Институте кавказоведения НАНА.
Наука и образование
20 апреля 2023 г. 12:07
Президент НАНА: Зангезурский коридор находится в центре внимания всего мира

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) продолжаются исследования в области арменоведения. Важные исследования проводятся в Институте истории и Институте кавказоведения НАНА.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли на прошедшей в рамках "Года Гейдара Алиева" и посвященной Всемирному дню книги и авторского права конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления, или реалии Зангезура, являющегося исконной азербайджано-тюркской землей".

"Источники, на которые мы опираемся, - это архивные документы, периодические издания и переписки. Эта конференция направит наше внимание на более древние источники. Упоминание Зангезура в названии конференции - важный вопрос. Зангезурский коридор находится в центре внимания всего мира. С этой точки зрения конференция имеет огромное значение", - подчеркнул И.Габиббейли.

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Версия на азербайджанском языке AMEA prezidenti: "Zəngəzur dəhlizi dünyanın diqqət mərkəzindədir"

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