Президент НАНА: Зангезурский коридор находится в центре внимания всего мира

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) продолжаются исследования в области арменоведения. Важные исследования проводятся в Институте истории и Институте кавказоведения НАНА.

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) продолжаются исследования в области арменоведения. Важные исследования проводятся в Институте истории и Институте кавказоведения НАНА.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли на прошедшей в рамках "Года Гейдара Алиева" и посвященной Всемирному дню книги и авторского права конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления, или реалии Зангезура, являющегося исконной азербайджано-тюркской землей".

"Источники, на которые мы опираемся, - это архивные документы, периодические издания и переписки. Эта конференция направит наше внимание на более древние источники. Упоминание Зангезура в названии конференции - важный вопрос. Зангезурский коридор находится в центре внимания всего мира. С этой точки зрения конференция имеет огромное значение", - подчеркнул И.Габиббейли.